San Pietro Vernotico, caos ai seggi: otto voti di distacco fra i candidati. E arrivano carabinieri e finanza

Sfida all'ultima scheda. A San Pietro Vernotico non c'è ancora un sindaco e arrivano i carabinieri e la guardia di finanza nella sezione 14, l'ultima da scrutinare. I due candidati sindaco, Maria Lucia Argentieri e Pasquale Rizzo hanno chiesto il riconteggio delle schede. Una decina quelle contestate che non sbloccano il risultato finale fermo da ore.

Quattordici le sezioni scrutinate su 15 e una manciata di voti di differenza: 3.349 per Argentieri con la lista "Domani Argentieri sindaca" e 3.336 per Rizzo i campo con la lista "Insieme per Rizzo sindaco".

Dopo le verifiche sarebbero 8 voti di vantaggio che incoronerebbero Argentieri nuovo sindaco della città, ma con riserva.

Ci sarebbero infatti altre schede da verificare perché contestate in altre sezioni oltre alla 14.