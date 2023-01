Si sposarono nel '63, dopo sessant'anni insieme tra gioie e difficoltà: festa per le nozze di diamante

Nozze di diamante, un traguardo per pochi soprattutto se raggiunto nella serenità di una vita vissuta in totale armonia al netto delle difficoltà. È quanto hanno festeggiato ieri i coniugi di San Pietro Vernotico Annunziata Pagano e Oronzo Ruggieri per i loro sessanta anni di matrimonio circondati dall'amore e dall'affetto di figlie, generi e nipoti. Vengono riconosciute come nozze di diamante nella storia e nel significato degli anniversari, ricorrenze talmente preziose da essere accomunate alla pietra più preziosa di tutte e che simboleggia la solidità e la luminosità proprio come il percorso fin qui compiuto dai coniugi Ruggieri. Ottantadue anni lei ottantasette lui, perfettamente autonomi che, quando possono sono ancora di aiuto a figli e nipoti. Si sono conosciuti nei primi anni '60, quando la realtà quotidiana era un po' più semplice e si sperava in un futuro migliore negli periodo della ricostruzione.

Il matrimonio a Squizano nel 1963

Erano poi convolati a nozze il 12 gennaio del 1963 nella chiesa Matrice di Squinzano in provincia di Lecce paese di nascita di Annunziata per poi trasferirsi a San Pietro dove hanno vissuto la loro vita insieme, dove sono nate le loro due figlie Fernanda e Mariella e dove hanno cresciuto i loro quattro nipoti Tamara, Federica, Alfonso e Lorenzo. I due coniugi, hanno rinnovato la loro unione ieri, benedetti da don Alessandro Mele nella chiesa di San Giovanni Bosco davanti ai loro cari, dimostrando che i sacrifici e le difficoltà della vita si superano davanti ad un'unione solida. Così è stato riassunto l'evento nella targa che è stata regalata loro dal comune di San Pietro a firma del sindaco Pasquale Rizzo: «Avete dimostrato che il vostro amore è un vero amore e che continua a crescere col passare del tempo. Vi auguro di continuare all'infinito».