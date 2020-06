Carabinieri a caccia di droga: quartiere al setaccio con l'ausilio di un elicottero

SAN PIETRO - Controlli a tappeto dalle prime luci dell'alba a San Pietro Vernotico da parte dei carabinieri: al setaccio la zona periferica del paese, in contrada Cicorella, nei pressi dell’agglomerato urbano di zona 167. A condurre l’operazione che, a quanto è dato sapere, si inserisce in un contesto legato allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, i militari della compagnia di Brindisi e quelli della locale stazione. Un elicottero dell’arma è atterrato a poche centinaia di metri dalle abitazioni sottoposte a controllo e con altri mezzi sono stati bloccati tutti gli ingressi e le uscite del circondario situato a ridosso della circonvallazione. Il blitz è cominciato intorno alle 7 del mattino e sono proseguiti per qualche ora. Sarebbero state perquisite diverse abitazioni e posti sotto controllo anche tutti i veicoli in transito nella zona.



© RIPRODUZIONE RISERVATA