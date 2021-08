San Pietro Vernotico, con la moto contro un palo: muore un 26enne

Lo schianto in moto, la corsa dei sanitari che lo hanno soccorso e il decesso. È finita così per Raffaele Monaco, 26 anni, originario di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ma residente nel Modenese, che la notte tra sabato e domenica ha perso il controllo della sua moto ed è andato a sbattere contro un palo. L’incidente è avvenuto a Sassuolo, in provincia di Modena. Il giovane era residente a Fiorano Modenese ed era in sella alla sua moto, una Honda Hornet domenica scorsa intorno alle 3,45 quando, probabilmente dopo aver perso il controllo del mezzo, è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica all’intersezione con una rotatoria. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maranello e di Sassuolo per gli accertamenti del caso. Il giovane trasportato d’urgenza in ospedale di Baggiovara è deceduto dopo poco per le ferite riportate.

La dinamica

Secondo i rilievi la carambola si è rivelata mortale per il 26enne. La moto pare abbia infatti rimbalzato in più punti come un proiettile impazzito e, prima di fermarsi, ha urtato i cordolo di cemento che delimita una rotatoria, ha abbattuto un’insegna dell’aiuola prima di sbattere conto il palo pubblico, l’ultimo ostacolo che ha sbalzato dalla sella il giovane facendolo volare per diversi metri più avanti contro il muro di recinzione di una proprietà privata. Una fatalità costata la vita del giovane che non ha resistito alle ferite riportate ed è deceduto nel pronto soccorso dell’ospedale; inutili i tentativi di strapparlo alla morte da parte del personale sanitario.