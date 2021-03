Taglio del nastro al bar, nonostante la “zona rossa”. Polemica per il buffet col sindaco

SAN PIETRO - Taglio del nastro con aperitivo. Non è passata certo inosservata l'inaugurazione di un bar in regime di “zona rossa” a San Pietro Vernotico. Brindisi e stuzzichini, alla presenza del sindaco Pasquale Rizzo. Il primo cittadino, accusato di cattivo esempio, si difende: “Rispettate le norme anticontagio. Il locale permetteva il numero esiguo dei presenti, eravamo lì per incoraggiare una giovane imprenditrice”. Giustificazione che certo non hanno spento né lo stupore né il clamore, soprattutto dopo le immagini comparse sui social e rilanciate da un’associazione politico culturale locale che ha stigmatizzato l'accaduto, evidenziando il paradosso dei due diversi pesi da parte degli amministratori locali.

LA POLEMICA

Se da un lato il sindaco emette ordinanze restrittive e invoca maggiori sacrifici ai cittadini, dall’altra presenzia a un buffet che a rigor di logica, in piena pandemia, e di legge sarebbe vietato. E in paese c’è chi ricorda, non a caso, le sanzioni amministrative elevate a carico di altre attività commerciali. Soltanto pochi giorni fa, peraltro, lo stesso sindaco Rizzo aveva lanciato un ulteriore appello alla responsabilità, rendendo noti i dati sul crescente numero di casi positivi: una percentuale mai raggiunta dall’inizio della pandemia. Come dire: fai quello che il sindaco dice, non quello che il sindaco fa.