Schianto sulla circonvallazione tra auto e moto: grave un medico

SAN PIETRO - Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 11 a San Pietro Vernotico, lungo la circonvallazione nei pressi dell’incrocio che si innesta con la strada statale 16 per Brindisi. Nel violento impatto tra un'auto e una moto ha avuto la peggio un medico 60enne, che, in sella alla sua motocicletta si dirigeva verso Brindisi. Illesa la donna alla guida della vettura: una Fiat Punto che usciva da un incrocio a raso per immettersi su viale Ancora. Il medico è stato assistito in prima battuta dagli operatori del Servizio 118 accorsi sul posto e quindi trasportato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri della stazione di San Pietro per i rilievi del caso. Ultimo aggiornamento: 13:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA