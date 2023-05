Incendio in un garage, la cagnolina Venere salva un'intera famiglia

Scoppia l’incendio di notte ed è la cagnolina ad avvisare: intera famiglia salvata grazie al guaito di Venere. Una vicenda che ha scosso tutti gli abitanti di San Pancrazio Salentino, per quella famiglia che ha improvvisamente perso tutto per via di un incendio divampato nella notte tra martedì e mercoledì. Le lingue di fuoco hanno velocemente avvolto i mezzi all’interno del garage mentre il proprietario dello stabile insieme alla moglie e a due figli adolescenti dormivano al piano superiore mentre l’anziana madre era nell’appartamento attiguo.

Nessuno si era accorto di quello che stava succedendo, solo la cagnolina Venere, una meticcia di media taglia che dormiva nel garage ha cominciato a guaire per dare l’allarme, fino a correre dietro la porta dei ragazzi per attirare l’attenzione dei suoi umani. A quel punto i proprietari dell’appartamento si sono allertati, la signora ha fatto uscire i ragazzi e poi è corsa a mettere in salvo la suocera mentre il marito era corso in garage per tentare di mettere in salvo la macchina.

Le parole del sindaco

“Il concetto di comunità non è fine a se stesso – ha scritto il sindaco – ma si concretizza nelle emergenze. Oggi dopo la grave disgrazia subita dalla famiglia, l’amministrazione comunale con le parrocchie, la scuola, la banca popolare pugliese, le associazioni e i singoli cittadini, si è fatta promotrice di una raccolta fondi da effettuare direttamente su un conto corrente dedicato. Solidarietà, vicinanza e aiuto possiamo dimostrarli con un piccolo gesto d’amore”. La dignità e la compostezza dimostrata dalla famiglia colpita, ha avallato la volontà di tanti di prestare il proprio aiuto. “Ce la faremo – ha dichiarato la padrona di casa – l’importante che stiamo bene noi, al resto si rimedia”. Resta lo sgomento per quanto accaduto ma soprattutto la prova d’amore e di fedeltà dimostrata dalla cagnolina Venere che con la sua determinazione è riuscita ad attirare l’attenzione dei suoi umani e ad assicurargli la salvezza. Per quanto successo quella notte, anche i vicini di casa e la gente del circondario hanno raccontato di una situazione incredibile degenerata nel giro di poco tempo. Ci sono volute due autobotti dei vigili del fuoco per domare le fiamme, una giunta dal distaccamento di Francavilla Fontana e una da Brindisi. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e per le verifiche successive che hanno accertato l’inagibilità dello stabile. A fuoco spento, nella conta dei danni, oltre ai mezzi agricoli, alla macchina e a tanti suppellettili andati distrutti, anche tanti calcinacci e un soffitto completamente compromesso.