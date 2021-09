San Pancrazio, il programma del candidato sindaco copiato da Padova? Il confronto fra i due testi e la polemica

All'indomani dall'avvio ufficiale della campagna elettorale per le amministrative, cominciano i primi fermenti tra competitors e a San Pancrazio Salentino spunta un programma elettorale quasi interamente copiato dal comune di Due Carrare, in provincia di Padova. Un programma presentato alle elezioni amministrative dello scorso 20 e 21 settembre dalla lista civica PraticaMente Due Carrare che è valso la riconferma del sindaco uscente Davide Moro, già eletto con la stessa lista nel 2015, deve essere piaciuto allo staff della lista San Pancrazio nella testa e nel cuore che candida Edmondo Moscatelli nella corsa per lo scranno del primo cittadino sanpancraziese, tanto da copiare e incollare il programma in più punti sostituendo solo alcuni riferimenti territoriali e l'ordine delle posizioni nella stesura. Un falso autentico di cui nessuno si era accorto se non fosse stato per la solita conversazione sui social e le innocenti dichiarazioni di uno dei candidati della lista, che hanno insinuato il dubbio negli altri candidati.

APPROFONDIMENTI REGIONE Comunali, l'esercito di civiche per il voto di ottobre: si vota...

La ricerca

È bastata una semplice ricerca online ed un confronto tra i due programmi per appurare che si trattava, appunto, di una copiatura tal quale al programma del comune padovano. Se infatti al paragrafo riservato ai Servizi sociali, lavoro, associazioni di volontariato di Due Carrare si legge: «Le politiche sociali agiscono principalmente in senso (re)distributivo, ossia erogando benefici ai destinatari tramite diverse prestazioni, sia monetarie, sia in forma di servizi, sia in forma di assistenza. Mettere al centro la persona e i suoi bisogni, significa avere un'ottica di progettualità costruttiva e di miglioramento personale: in questo modo le politiche sociali diventano trasversali a tutte le scelte che coinvolgono la persona e il territorio (scuola, cultura, sport, urbanistica) anche dal punto di vista dell'attività lavorativa. il programma delle politiche sociali comprende perciò molti progetti che dovranno essere concertati con tutti gli assessori e i consiglieri delegati», lo stesso paragrafo, incluso di parentesi, si legge sotto la stessa voce nel programma della lista di San Pancrazio. Alcune piccole variazioni sono state apportate a voci incongruenti tra loro tra i due territori culturalmente, morfologicamente ed economicamente parecchio distanti tra loro, nonostante anche il paragrafo che riguarda Cultura, turismo, valorizzazione del territorio sia risultato uguale nell'introduzione con qualche diversità tra le voci in elenco, giusto perché organizzare concerti nel periodo estivo a San Pancrazio, accostando l'evento alla destinazione Terme e Colli avrebbe destato qualche perplessità tra i lettori-elettori. Un assist che gli addetti ai lavori della lista incriminata avrebbero offerto agli avversari.

Quattro in tutto le liste in campo: Cosimo Pennetta con Coerenza Sostenibilità e Sviluppo apre a parte degli elettori di centrosinistra; Federica Marangio con Insieme Possiamo si propone al civismo, all'associazionismo e la terzo settore; Edmondo Moscatelli con San Pancrazio nella testa e nel cuore di area Popolare è vicino al sindaco di Mesagne Toni Matterelli e al consigliere regionale Mauro Vizzino; Gianluca Zizzo con CambiaVento risponde alle politiche ambientali di volontariato e salvaguardia.