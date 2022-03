San Pancrazio, lutto nel mondo del volontariato: muore Marco De Lorenzo

La comunità di San Pancrazio e tutto il volontariato della provincia di Brindisi piangono la scomparsa di Marco De Lorenzo, il giovane sanpancraziese di appena 35 anni da sempre impegnato nel sociale, conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e professionali. Presidente in passato di Retinopera Salento e impegnato nelle Acli provinciali, ha dedicato ogni minuto della sua giovane vita agli altri con serietà e dedizione, un impegno riconosciuto a tutti i livelli all’interno della comunità del volontariato locale.

Il decesso

A causare la morte una malattia ematica fulminante che, in tre settimane e nonostante le cure, non gli ha lasciato scampo. Il giovane era determinato a vincere questa battaglia ma nella notte il suo cuore ha cessato di battere. Lascia una moglie e un figlio in tenera età.