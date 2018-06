Salvini, sorpresa sul bus dell'aeroporto: i passeggeri gli cantano "Bella Ciao"

VIDEO">

ROMA - Piccola "disavventura" per il ministro dell'Interno, nonché vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini. Il ministro, che era in partenza per Brindisi dove è atteso per un comizio a sostegno del candidato sindaco Massimo Ciullo, ha incontrato, durante il suo trasferimento dal terminal di Roma Fiumicino all'aereo Alitalia che lo avrebbe condotto nel capoluogo messapico, un gruppo di sindacalisti di Brindisi e provincia di ritorno da un appuntamento nella capitale. Alla vista del neo ministro, il gruppetto di brindisini ha intonato, evidentemente a mo' di provocazione, prima "Bella Ciao" e poi "La canzone del Piave". Una "performance" che, nonostante la distanza politica, sembra - a giudicare dal video ripreso dal gruppetto - divertire il leader della Lega ed il suo entourage.