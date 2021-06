Più voli tra Brindisi e Roma: «Da agosto si raddoppia»

BRINDISI - Gli investimenti effettuati da Ryanair per potenziare la presenza sullo scalo di Roma-Fiumicino avranno ripercussioni positive anche sulla Puglia, grazie a un nuovo collegamento giornaliero che si aggiunge a quello già esistente con l’aeroporto di Brindisi, a partire dal primo agosto, e a 2 ulteriori collegamenti per 5 giorni a settimana con l’aeroporto di Bari. Non è molto, perché la crisi di Alitalia continua a rendere difficili...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati