Ruota panoramica a Brindisi: inaugurazione martedì pomeriggio

Dovrebbe essere inaugurata, se tutto andrà come previsto, martedì alle 18.30 la ruota panoramica su piazzale Lenio Flacco, una nuova attrazione per il waterfront brindisino. Va in questo senso anche l’annuncio del sindaco, Riccardo Rossi, che dai propri canali social spiega che «manca poco e presto potremo ammirare il nostro bellissimo porto dalla ruota panoramica».

Iter e installazione

L’operazione di montaggio della ruota sul ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati