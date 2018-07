Rossi prepara la giunta: Borri e Covolo uniche certezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Le uniche certezze, per il monento, riguardano gli assessori “esterni”. Il neosindaco Riccardo Rossi è al lavoro assieme alle forze di maggioranza per definire la squadra che lo accompagnerà nel mandato ottenuto dagli elettori dopo il ballottaggio del 24 giugno.Il primo cittadino lo aveva detto chiaro e tondo sia durante la campagna elettorale sia, soprattutto, qualche ora dopo il responso delle urne: per quanto riguarda la composizione della giunta, Rossi vuole puntare su professori e su personaltià non necessariamente politiche, figure competenti che abbiano tutte le carte in regola per rendersi artefici di un cambiamento che inevitabilmente dovrà passare proprio per alcuni assessorati strategici.Per questa ragione, il nome individuato per il settore Urbanistica sarebbe quello di Dino Borri, che è stato anche collaboratore dell’ex assessore regionale ed ex vicepresidente della Regione Puglia Angela Barbanente.Quella di Borri non sarà comunque l’unica nomina “esterna”: per la programmazione economica la scelta ricadrebbe su Roberto Covolo, ex assessore alle politiche giovanili del Comune di Terlizzi. Dal 2007 al 2011 ha lavorato per Bollenti Spiriti, il programma della Regione Puglia per le politiche giovanili. Nel suo curriculum, anche il coordinamento delle attività di “ExFadda” di San Vito dei Normanni.Tutto il resto, invece, è ancora da definire, a cominciare dal numero di assessori in quota Pd, e lo stesso vale ovviamente per le altre forze della coalizione: Leu, Brindisi bene comune e Ora tocca a noi.Rossi ha sempre sottolineato di non voler dare vita ad una giunta con il “manuale Cencelli”, ma la buona affermazione elettorale del Partito democratico lascerebbe ritenere che il vicesindaco possa essere proprio espressione del Pd. E se è vero che nessuno dei consiglieri eletti si è detto pronto a ricoprire un incarico in giunta, ecco che negli ultimi giorni sono salite le quotazioni dell’avvocato Vittorio Rina, un volto nuovo del partito stesso. Per quanto riguarda gli altri incarichi in giunta, una disponibilità a far parte della squadra di Rossi sarebbe giunta anche dal docente Mimmo Tardio, dall’imprenditrice Rosy Barretta e da Rubina Ruggiero, risultata prima dei non eletti alle amministrative.Intanto, nel dibattito politico si registra la posizione dell’ex consigliere comunale nonché presidente dell’associazione politico-culturale “Brindisi Democratica” Salvatore Valentino che afferma: “Il risultato conseguito dalla coalizione che ha portato al successo il sindaco Riccardo Rossi non può e non deve essere interpretato come un fenomeno isolato e locale. Può invece rappresentare un modello da adottare su scala nazionale per contrastare sia il populismo dilagante sia la deriva autoritaria della destra”. Due i fattori determinanti per Valentino: “Da un lato la fine almeno a livello locale delle lotte fratricide tra le diverse anime della sinistra, dall’altro da una figura, come quella di Rossi, non ingessata in un partito tradizionale o peggio ancora in una sua corrente ma alla guida di un movimento civile spontaneo da sempre attento e vicino alle esigenze della gente”.