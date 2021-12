Rossi pronto a lasciare la presidenza a Matarrelli

Ultimo consiglio provinciale da presidente per Riccardo Rossi, che ieri in aula ha ribadito la volontà di dimettersi dalla carica. E proprio la riunione di ieri è stata la prima per i neo eletti consiglieri provinciali, la cui elezione è stata quindi ufficialmente convalidata.

Con la surroga, nella lista di Fratelli d’Italia, di Luciano Cavaliere al posto di Giuseppe Bagnulo, decaduto a causa dello scioglimento del consiglio comunale di Ostuni per infiltrazioni della criminalità organizzata. La Città bianca, dunque, resterà senza rappresentanti in consiglio provinciale per tutti e 18 i mesi di commissariamento e comunque fino al prossimo rinnovo dell’assise, tra due anni.

Le partecipate

All’ordine del giorno, poi, anche la verifica periodica del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Provincia, la cui delibera è stata approvata con nove voti favorevoli (gli otto consiglieri di centrosinistra più il presidente Rossi) e quattro astenuti (i tre consiglieri di Fratelli d’Italia e l’unico in quota centrodestra). L’atto, in particolare, ha confermato i percorsi già avviati negli anni precedenti.



La successione

Durante il Consiglio, inoltre, il presidente ha ufficializzato la nomina del consigliere provinciale e sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli come vicepresidente della Provincia, annunciando anche che formalizzerà tra qualche giorno, il tempo necessario per approvare il decreto di nomina del vicepresidente, le proprie dimissioni, che diventeranno effettive dopo 20 giorni. Allo scadere di questo periodo, sarà il vice presidente Matarrelli ad assumere la reggenza dell’ente fino all’elezione del prossimo presidente, che dovrebbe avvenire all’inizio del mese di marzo.