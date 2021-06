Rosa Marina, pochi posti in spiaggia: è polemica

Quasi cinquecento richieste. Solo 186 le postazioni con ombrelloni disponibili. Il sorteggio, davanti ad un notaio, come punto di equilibrio. Non facile ma necessario per evitare strascichi polemici infiniti. Seconda estate post covid a Rosa Marina, l’esclusivo villaggio lungo il litorale nord di Ostuni, in provincia di Brindisi. E dalla Lambertiana al Capanno, passando per il Rodos, le spiagge sono pronte ad essere prese d’assalto dai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati