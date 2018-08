Rompe il labbro alla moglie e un dente alla figlia: arrestato padre violento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pugno in faccia alla moglie che le è costato un labbro rotto e una testata sul viso della figlia che le ha causato la rottura di un incisivo: sono alcuni dei maltrattamenti in famiglia di cui si è reso responsabile un uomo di 55 anni, di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali. A quanto appurato dagli investigatori, comportamenti abituali e reiterati da parte dell'uomo, che, oltre alla violenza fisica, rivolgeva alle due donne insulti e minacce anche di morte. Un clima di vessazione che continuava oramai da diversi mesi durante i quali le vittime terrorizzate non hanno mai formalizzato denunce nei riguardi dell'uomo. Il movente di tale situazione è da ricercare nella mancata accettazione dell'interruzione della relazione sentimentale con la moglie. L'arrestato, che è stato rintracciato dai militari a circa 300 metri dalla propria abitazione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a casa della madre.