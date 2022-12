Ristorante e pizzeria chiusi dal Nas: carenze igienico-sanitarie

Un ristorante di Ceglie Messapica ed una pizzeria della provincia di Brindisi chiuse per carenze igienico-sanitarie. Inoltre sono state contestate 27 violazioni di carattere amministrativo e sono state segnalate nove persone alle autorità amministrative competenti. Contestate sanzioni per un valore totale di 20mila euro e sequestrati prodotti del valore di 700mila euro.

Sono questi i risultati dei controlli alle attività di ristorazione eseguiti dai carabinieri del Nas e dal personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi. I carabinieri del Nas di Taranto, in prossimità delle festività natalizie, hanno intensificato i controlli per verificare la corretta commercializzazione e per tutelare la salute dei consumatori di vari prodotti alimentari e non, soprattutto nei settori della produzione dolciaria, della commercializzazione di giocattoli, commercio e trasformazione di prodotti ittici (pasticcerie, esercizi commerciali, depositi prodotti ittici, pescherie e ristoranti).

Le ordinanze della Asl

Eseguiti in totale 60 controlli, 20 dei quali sono risultati non conformi (circa il 33%). In particolare nel corso di un controllo ad una pizzeria della provincia di Brindisi sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali per le quale il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi ha emesso un'ordinanza di sospensione. Ed ancora: in una pasticceria della provincia di Brindisi sono stati sequestrati 25 chili di prodotti tipici natalizi perché privi di indicazione sulla provenienza e quindi della tracciabilità.

Prodotti privi della tracciabilità

Nel corso di un controllo ad un ristorante di Ceglie Messapica sono state accertate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali per le quale il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi ha emesso ordinanza di sospensione dell’attività di ristorazione. Nella circostanza i carabinieri del Nas hanno trovato di alimenti privi di indicazione sulla provenienza e quindi della tracciabilità e per questo hanno sottoposto a sequestro amministrativo un quantitativo di circa 35chili tra prodotti ittici e carni.

Carenze lievi

In altre nove imprese alimentari le carenze igienico-sanitarie e strutturali sono state ritenute lievi per cui sono state sottoposte a provvedimento di diffida.