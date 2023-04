Rissa nel parcheggio, malmenato anche un carabiniere. E arriva il 118

Rissa nel parcheggio: se le sono date di santa ragione due extracomunitari questa mattina a San Pietro Vernotico nel parcheggio del supermercato Conad di via Palma. Per dividerli ed evitare che la scazzottata degenerasse si è reso necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri della stazione. Uno dei contendenti si è scagliato contro un militare perché non ne voleva sapere di smetterla. È stato bloccato e condotto in caserma, sul posto anche un'ambulanza del 118.