Rissa nei pressi di un bar: denunciati sei giovani

LATIANO - Sei giovani del luogo di età compresa tra i 19 e i 28 anni denunciati per una rissa accaduta qualche sera fa. Tra i partecipanti uno è stato anche denunciato per rapina impropria ed un altro per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I carabinieri di Latiano al termine degli accertamenti hanno deferito in stato di libertà sei giovani del luogo per il reato di rissa. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di sabato 13 ottobre scorso nei pressi di un bar di Latiano, dove due fazioni ciascuna composta da tre persone si sono fronteggiate con calci e pugni. Sono tutti giovani di Latiano di un’età ricompresa tra i 23 e i 28 anni. Il movente della rissa è da ascrivere a non meglio precisate ragioni di natura sentimentale. A seguito dell’esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati i carabinieri hanno ricostruito con dovizia di particolari tutte le fasi dell’evento. Nel corso degli accadimenti consistiti nello scambio reciproco di pugni, calci e spintoni, uno dei rissanti ha perso il portafogli dal cui interno sono fuoriuscite diverse banconote, alcune delle quali sono state raccolte da uno dei soggetti della fazione opposta il quale per assicurarsene il possesso e metterle in tasca ha colpito con calci il proprietario delle stesse che si era accorto dell’azione predatoria del rivale. Pertanto il responsabile è stato anche deferito per rapina impropria. A seguito della colluttazione uno dei partecipanti ha fatto ricorso alle cure dell’ospedale Perrino di Brindisi abbandonando velocemente il nosocomio prima dell’emissione del referto. Un altro dei partecipanti è stato deferito anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, poiché ha tentato di occultare un martello che custodiva nell’abitacolo della vettura con la quale si era presentato sul luogo della rissa, attrezzo rinvenuto vicino ad un bidone dagli operanti e posto sotto sequestro.