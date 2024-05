Prosegue l'impegno di riforestazione della Fondazione Sylva: sono 9mila i nuovi alberi piantati su un terreno di 5 ettari che digrada sul mare, a Torre Guaceto, sito naturalistico e paesaggistico tra i più importanti d’Italia in provincia di Brindisi. Il progetto dell'organizzazione no-profit è stato possibile grazie alla collaborazione tra Fondazione Sylva, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Agricola Guaceto e Athora.

Il progetto

L’intervento ha visto la messa a dimora di 9.000 piante scelte tra le specie autoctone della macchia mediterranea. In particolare: lentisco, corbezzolo, quercia (leccio e sughera), pino d’Aleppo, perastro, olmo e carrubo. Le piante sono state suddivise per grado di delicatezza. Nella zona vista mare, più esposta alle correnti marine, sono state messe a dimora specie forti e resistenti; nella seconda fascia specie pioniere, come ad esempio il pino d’Aleppo, che facilmente si adattano all’ambiente circostante, per finire le latifoglie come la quercia da sughero. Grazie alla disposizione degli alberi piantati, si svilupperà una vera e propria area boschiva, una querceta a prevalenza da sughero, specie presente nella fascia adriatica solo nel territorio di Brindisi.

Inoltre, internamente a questo imboschimento, è stata lasciata alla libera evoluzione naturale un’area di poco oltre il mezzo ettaro: ciò consentirà un notevole aumento della biodiversità e, di conseguenza, la possibilità per numerose specie animali di popolare l’area boschiva e nutrirsi in quella a prateria permanente.

I partner

«Ringraziamo i partner di progetto per aver deciso di sostenere e dare nuova linfa vitale all’ecosistema di Torre Guaceto - dice il presidente del Consorzio, Rocky Malatesta - Ancora una volta la rete istituzionale, associativa e privata ha permesso di dare un aiuto concreto alla natura, questa è la strada giusta da percorrere».

Agricola Guaceto, azienda operante da anni all’interno dell’area protetta, e Athora, gruppo assicurativo su scala europea, hanno cofinanziato l’intervento di riforestazione, che ricade parzialmente all’interno dell’area protetta. «Ne è nato un modello d’intenti e progetti condivisi che mette insieme il pubblico e il privato, due mondi che non è così scontato riescano a dialogare intorno a un’idea forte come quella della rigenerazione di un territorio e della sfida difficile, ma ancora aperta, del contrasto al cambiamento climatico - dice il presidente di Fondazione Sylva Luigi de Vecchi - Siamo sicuri che questo modello, che ha come obiettivo il benessere di tutti e delle generazioni future, potrà essere guida e faro per altri progetti che verranno».