Rifiuta le avances e lui violenta la ex convivente di 39 anni: arrestato

Violenta la ex convivente che più volte rifiuta proposte di riconciliazione. E' accaduto a Brindisi dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni del luogo per il reato di violenza sessuale commesso nei riguardi di una donna di 39 anni. I fatti sono accaduti in uno scenario di degrado e povertà nell’abitazione della donna, in un quartiere periferico della città.La coppia, che in passato ha avuto una relazione terminata da qualche tempo, dopo aver cenato assieme, l’uomo in maniera insistente ha proposto all’ex compagna di avere un rapporto sessuale, ottenendone un netto rifiuto. Nella circostanza, il 44enne dopo avere ripetutamente insistito e dopo aver bloccato contro una parete la donna è passato alle vie di fatto. La 39enne appena è riuscita a divincolarsi dalla presa, ha chiesto telefonicamente l’aiuto dei Carabinieri, frattanto l’ex compagno si è subito dileguato. Rintracciato nel cuore della notte nelle adiacenze della sua abitazione è stato arrestato. La donna è stata trasportata nell’ospedale “Perrino” di Brindisi in stato di agitazione per la violenza subita e per le prime cure del caso. Successivamente è stata raccolta dai carabinieri la denuncia e il racconto di altre vicissitudini di cui è stata vittima nonchè di soprusi e angherie subite in passato dall’uomo, elementi attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria. L’arrestato è stato rinchiuso in carcere.