Riconosce la figlia e poi l'abbandona: genitore condannato a pagarle 60mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima riconosce quella figlia appena nata e poi l'abbandona: il giudice del tribunale civile ha condannato quel padre a risarcire la piccola con 60mila euro per il “danno esistenziale” procuratele. E' accaduto a Brindisi e quella bambina, oggi, ha 20 anni.L'ordinanza è firmata dal giudice Antonio Ivan Natali: ha accolto in pieno il ricorso della giovane, rappresentata dagli avvocati Felice Grassi e Maurizio Salerno. Dopo l'abbandono, per ottenere l'assegno familiare per la figlia, la madre si è vista costretta più volte a ricorrere al tribunale di Brindisi. E il padre, dopo l'addio, non ha mai voluto né incontrare né conoscere sua figlia.Nel provvedimento, il giudice Natali ha considerato dimostrata e provata la «verosimile inosservanza dei doveri di assistenza morale che conformano i rapporti tra genitori e figli e che costituiscono, non solo inderogabili doveri morali, ma obblighi civilistici di rilevanza costituzionale».