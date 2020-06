Riaprono i mercati rionali, tra divieti (difficili da rispettare) e ironia

Ultimo aggiornamento: 14:15

Dopo due mesi di chiusura forzata dovuta all'emergenza sanitaria, riaprono i due più importanti mercati rionali di Brindisi . L'accordo tra l'amministrazione comunale e gli operatori commerciali è stato raggiunto ieri dopo giorni di confronti piuttosto accesi tra le parti. Per la gioia degli assidui frequentatori ieri sono tornate le bancarelle nella frazione di Tuturano , mentre oggi è ripreso regolarmente il mercato settimanale al quartierevarchi fissi di entrata in viale Caravaggio e viale Ligabue (angolo con via Dal Bono), e varchi di uscita in viale Caravaggio, viale Leonardo Da Vinci e viale Ligabue.All'interno vige il senso unico di marcia pedonale per evitare assembramenti e consentire lo svolgimento delle attività di vendita in totale sicurezza. I varchi e il percorso sono presidiati dai vigilanti che gli operatori commerciali si sono impegnati a garantire. Nello stesso tempo verranno distribuiti ai clienti gel igienizzanti e guanti monouso da utilizzare per l'acquisto della merce esposta. Al di là di cartelli esposti e mascherine, indossate con senso di responsabilità, inutile dire che il mercato crea di per sé un innegabile affollamento, cheL'ingresso sarà consentito solo a chi è dotato di mascherina. fa sapere Oreste Pinto, assessore alle Attività Produttive del Comune di Brindisi - Per il momento non è prevista la partecipazione degli spuntisti (operatori commerciali non titolari della postazione fissa). Stiamo sperimentando una modalità necessariamente diversa sottolinea l'assessore - per consentire la ripresa agli operatori commerciali. Abbiamo valutato insieme modalità e regole per il corretto svolgimento del mercato con uno sforzo da parte di tutti. Il mio invito all'utenza è quello di rispettare le regole per il bene di tutti. Un botta e risposta tra Amministrazione comunale e gli operatori commerciali che va avanti dal 18 maggio scorso. La presenza di 450 bancarelle aveva spinto il Comune in un primo momento a ritardare l'apertura per l'impossibilità di riuscire a contingentare gli ingressi e assicurare la continua sanificazione delle aree.Bocciata ben presto anche l'ipotesi di ridurre gli spazi o trasferire in un altro quartiere il mercato settimanale che richiama visitatori ogni settimana anche dalla provincia. Impossibile trovare un'area così vasta altrove capace di contenere uno dei mercati più grandi della Regione Puglia.Apprendo con molta soddisfazione la notizia della riapertura dei due mercati, - commenta Umberto Ribezzi, consigliere comunale - in particolar modo quello di Sant'Elia perché inizialmente si era ipotizzato lo spostamento in altre zone e sono stato il primo ad oppormi a questa ipotesi durante la commissione attività produttive di cui sono componente. Ringrazio l'assessore alle attività produttive Oreste Pinto per aver compreso tutto ciò e per l'impegno dedicato. Sono due i punti fondamentali che mi hanno spinto a contestare lo spostamento: il primo è che ci sono parecchie attività commerciali nel quartiere legate all'economia del mercato, la seconda è che per i residenti oramai è diventata una tradizione a cui difficilmente si può rinunciare.M.C.C.© RIPRODUZIONE RISERVATA