Nascite, Brindisi culla felice. Tra le 11 province in crescita

L’Italia invecchia, la speranza di vita si abbassa e, cosa ancora più grave, non si ha più voglia di fare figli. La fotografia scattata dall’Istat e pubblicata nel report sugli indicatori demografici 2020 fa tremare i polsi.

Il numero medio di figli per donna è pari a 1,24, il più basso dal 2003. Il 2020 ha segnato l’ennesima riduzione delle nascite che sembra non aver fine. Nel volgere di 12 anni si è passati da un picco relativo di 577...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati