I carabinieri lo fermano alla guida di una Porsche: l'Inps gli toglie il reddito di cittadinanza

Fermato dai carabinieri mentre era al volante di una Porsche , peccato che risultasse fra i beneficiari del reddito di cittadinanza. Così, l'Inps ha provveduto a revocare l'aiuto a un 45enne di Padova - C.M. le sue iniziali - che si è rivolto all'associazione dei consumatori Giustitalia per trascinare Inps in tribunale.Il 45enne - questo il suo racconto - sarebbe venuto a Brindisi per restituire l'auto alla ex moglie, una imprenditrice locale e prima di riconsegnarle le chiavi, l'avrebbe portata in officina per un controllo, salvo essere fermato dai carabinieri. Da qui la segnalazione a Inps che sette giorni dopo gli ha levato il reddito di cittadinanza. A quel punto, il 45enne ha annunciato la causa, spiegando a Giustitalia di non essere l'intestatario della Porsche, di proprietà esclusiva della ex moglie.Il padovano, in sede di richiesta del reddito, aveva dichiarato infatti di possedere una Fiat Panda, di non possedere beni immobili - vive in affitto - e di avere un reddito di 800 euro al mese ottenuti grazie al suo lavoro presso un'officina meccanica. Saranno i giudici, ora, a stabilire quale sia la verità e se il 45enne abbia diritto o meno al reddito di cittadinanza