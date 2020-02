«Qui si scoppia di salute»: è record di centenari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Mesagne, provincia di Brindisi , si vive bene e a lungo. La città salentina si riconferma, ancora una volta, un'oasi di benessere grazie alla sua pattuglia di centenari e una guarnigione di ultra novantenni. Nonostante l'inquinamento ambientale, dovuto a vari fattori interni ed esterni, stia facendo di tutto per far perdere questo primato. Tra questi “giovanotti” c'è anche una coppia di ultranovantenni, Ivo e Ada De Marco, sposata da ben 73 anni.Scusate se è poco.Dunque, la città di Mesagne, anche quest'anno, continuerà a festeggiare i suoi centenari. Nella cittadina messapica si vive bene e a lungo e i dati lo confermano. Presso l'ufficio Anagrafe di Palazzo dei Celestini ad oggi sono registrati sei anziani con più di cento anni, due uomini e quattro donne, ed addirittura 314 anziani con un'età compresa fra i novanta e i novantanove anni.In questo inizio 2020 la popolazione è composta da 26.149 abitanti, con 166 nascite avvenute nell'anno appena trascorso. Un trend in rialzo, quindi, se si considerano i dati degli ultimi anni. Nel 2016 i centenari a Mesagne erano, infatti, cinque mentre gli ultranovantenni erano 312; nel 2018, invece, c'erano solo tre centenari e gli anziani che superavano novant'anni erano 305. In linea con i dati nazionali le donne sono più longeve degli uomini. Ma quali sono i fattori che influenzano tale longevità. Partendo dall'assunto che i buoni geni, una dieta basata sul consumo di meno carne, privilegiando verdure e cereali e l'esercizio fisico sono sempre citate come buone abitudini in grado di ridurre sensibilmente il rischio di mortalità, la ricerca, negli ultimi anni, si è spostata sull'influenza dell'interazione sociale come fattore aggiuntivo all'elisir di lunga vita.L'attenzione da parte della famiglia, ma anche il coinvolgimento nelle attività delle comunità, aiutano l'anziano a conservare uno stato psicologico sano ed un benessere generale. Gli anziani, come è noto, sono sempre più numerosi rispetto al passato grazie al progresso scientifico che ha portato alla riduzione delle malattie infettive, nonché idonee misure igieniche.I maggiori fattori di rischio sono rappresentati ancora dall'obesità, dall'uso dell'alcol e dal fumo della sigaretta. Soddisfatto di questo quadro di aspettativa di vita è il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, che ha spiegato: «Mesagne rappresenta una perla di storia e bellezza millenaria; tanto valore è espresso bene anche da questi dati che ci dicono che qui si vive bene e a lungo. Si tratta di numeri che ci lusingano e confortano e che, al tempo stesso, inducono ad esprimere valutazioni impegnative. E' di fondamentale importanza monitorare ogni elemento decisivo per la qualità della vita cittadina, è questo un atteggiamento utile per marcare quei fattori che incidono direttamente sulla longevità: ambiente, alimentazione, stili di vita».