Boom di nuova imprenditoria: Brindisi è quinta in Italia

Il tessuto imprenditoriale brindisino registra uno dei migliori saldi percentuali in Italia tra avviamento e cessazioni di imprese nel 2021. Lo dice il report di Movimprese, analisi statistica di Unioncamere ed Infocamere su dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio, l’anagrafe ufficiale delle imprese italiane. Il Brindisino, in particolare, vede un tasso di crescita nell’ordine del 2.28 per cento complessivo, quinto dato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati