Rapinati all'alba dinanzi alle slot: secondo caso in pochi mesi

I banditi, armati di coltello, puntano su un altro piccolo casinò, dove sono presenti slot machine, per mettere a segno una nuova rapina. E' accaduto intorno alle 4 del mattino, tra domenica e lunedì, presso la Sala Slot Royal di corso Garibaldi, nel cuore della città. Il bottino ammonta intorno a 1500 euro.Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i poliziotti della Sezione volanti per avviare le indagini e le ricerche dei due rapinatori: di giovane statura e in fuga con il bottino per le stradine che dal centro conducono verso la periferia. A quanto pare, a bordo di un veicolo, le loro tracce si sono poi perse verso la zona del cimitero. Ora al vaglio degli investigatori ci sono le telecamere di videosorveglianza installate nella zona.A fine marzo, un altro coltello era spuntato nelle mani di altri due banditi per mettere a segno una rapina da 10mila euro, avvenuta a danno del Win Time di viale Commenda, un'altra sala che ospita all'interno slot machine, sita proprio di fronte all'ingresso della Biblioteca provinciale. Uno armato con un grosso coltello tipo machete, intorno alla stessa ora utilizzata per assaltare la Sala Slot Royal, avevano fatto improvvisamente irruzione minacciando alcuni dipendenti. Si tratta forse della stessa banda? A dirlo sarà ora il confronto delle immagini che hanno ripreso le due rapine.Poca gente l'altra notte per Corso Garibaldi, poi l'improvvisa irruzione nel piccolo casinò dei due malfattori, armati di un coltello e con il volto coperto. Un'azione veloce la loro: ha infatti permesso in pochi minuti di spaventare e rendere inefficace la presenza di un dipendente, ripulire le casse di almeno 1500 euro e scappare. Subito dopo, un serrato controllo delle forze dell'ordine lungo le strade del centro e alcune zone periferiche non ha purtroppo avuto nessun esito. Per questo motivo rimarrebbe in mano agli investigatori solo la carta delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza.Bisogna fare un passo indietro, al 5 aprile scorso, per parlare in città dell'ultima rapina: al discount Maxi Risparmio di via Enrico Fermi, nei pressi della zona industriale, un'altra coppia di banditi con il volto coperto da un passamontagna si erano presentati alle casse armati di pistola per impossessarsi di 800 euro. Tra marzo e aprile, il clima degli assalti si è nuovamente riscaldato in città con una serie di azioni che hanno visto utilizzare coltelli e pistole: quattro banditi sulla ex statale 16 tra Brindisi e San Pietro Vernotico, avevano sparato alcuni colpi di fucile contro il conducente di un'auto per entrare in possesso di un carico di lumache, circa tre quintali. Per quanto riguarda le rapine, la nuova escalation ha visto ultimamente colpire il negozio Oro Cash di via Appia.Qui, dopo aver rotto una vetrina laterale del negozio, i banditi (a bordo di uno scooter Scarabeo) erano riusciti a fuggire con gioielli per un valore di almeno cinquemila euro, e mille euro in contanti. Seguono poi gli assalti agli uffici postali. L'ultimo il 22 marzo, in via Duca degli Abruzzi, al quartiere Casale. Ancora una pistola puntato contro i dipendenti prima di scappare con un bottino di 600 euro.