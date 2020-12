Rapina nel supermarket: gli autori sono due sedicenni

Uno dei clienti ha reagito durante la rapina permettendo l'arresto di uno dei colpevoli. Il complice, invece, è stato rintracciato e denunciato. Si è conclusa male per due studenti brindisini di 16 anni la tentata rapina di ieri sera, quando armati di coltello e indossando una mascherina anti-Covid, hanno assaltato il supermercato “Meta” di via Guglielmo Marconi, nel cuore di Brindisi.

Mentre uno dei due veniva bloccato l’altro si dava alla fuga con un bottino di 200 euro. Entrambi i ragazzi sono incensurati (e a quanto pare compagni di classe). Uno è stato quindi denunciato a piede libero, mentre l’altro è tornato a casa per scontare i domiciliari. Entrambi dovranno rispondere del reato di rapina in concorso e porto illegale di oggetti atti a offendere. In passato, lo stesso supermercato “Meta” aveva subito altre rapine. In un caso, due giovani banditi, entrambi incappucciati, avevano fatto irruzione tenendo alcune persone sotto il tiro di un’arma.

