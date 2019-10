Rapina in maschera alla Banca Intesa San Paolo: caccia ai banditi

Ultimo aggiornamento: 17:31

OSTUNI - Rapina in banca adpoco dopo le 15: armati di taglierino e cacciavite, con i volti coperti da maschere, tre malviventi hanno fatto irruzione all'interno dell'istituto di credito Banca Intesa San Paolo, e sono riusciti a fuggire con i soldi, evitando la cattura da parte delle forze dell'ordine. Il bottino è in corso di quantificazione. Sul posto per acquisire elementi finalizzati alla cattura della banda gli agenti del commissariato di Ostuni ed i militari dell'Arma dei Carabinieri. In via Pietro Pignatelli anche un mezzo del 118. Non ci sono stati comunque feriti, ma è stato solo necessario per i medici intervenire per lo stato di paura di alcuni dipendenti che si sono trovati di fronte i tre assalitori.