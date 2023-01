La rapina più goffa dell'anno finisce male: il ladro assonnato inseguito dalla titolare del tabacchino

Non erano neppure le 7 del mattino di quest’oggi, venerdì 20 gennaio, e la titolare della tabaccheria “Il Vizietto”, in via San Vito a Francavilla Fontana, era intenta nelle consuete operazioni di apertura dell’esercizio quando un uomo armato di coltello le si è parato davanti e le ha chiesto l’incasso di giornata.

Un orario piuttosto insolito per una rapina, e infatti incasso di giornata non ce n’era. Insolito pure il modus operandi del rapinatore, presentatosi ancora assonnato e a volto scoperto. La donna, notate queste cose, non ha ceduto alle richieste e, anzi, ha aggredito il suo minaccioso interlocutore tanto da averlo costretto alla fuga, pare a piedi. L’ha pure inseguito, ma quello è scomparso tra le viuzze di quella zona periferica.

Ripreso dalle telecamere

Sono stati informati dei fatti i carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana che, anche con l’ausilio dei filmati delle telecamere di sorveglianza, cercheranno di risalire all’identità del bandito, il cui atteggiamento è risultato goffo e per così dire poco “professionale”.

Per la sua stessa ubicazione, poco fuori dal centro abitato e con tante possibili vie di fuga a disposizione, quella tabaccheria non è nuova a tentativi di saccheggio, talvolta andati a buon fine.