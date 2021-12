Brindisi, colpo in gioielleria: ladri in fuga dai carabinieri

Nella fuga dai carabinieri hanno lanciato in strada anche dei chiodi. È successo all'alba di oggi nel quartiere Santa Chiara di Brindisi dove quattro persone hanno forzato la porta d’ingresso della gioielleria Della Rocca, che si trova in via Verona asportando diversi monili in oro e poi si sono dati alla fuga in direzione Taranto.

Io colpo all'alba poi la fuga

È accaduto intorno alle 5 di questa mattina, quando è scattato l’allarme della gioielleria e i carabinieri sono accorsi in via Verona. Nella fuga i ladri non hanno esitato a lanciare chiodi dal finestrino per guadagnare vantaggio.

Ora è caccia ai quattro malviventi, ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona e anche da quelle dell’attività commerciale.