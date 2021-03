Disarma il rapinatore e lo mette in fuga: colpo fallito in un laboratorio orafo

Assalto armato, nella serata di oggi, in un laboratorio orafo di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Uno uomo, armato di pistola e con una parrucca in testa, ha fatto irruzione in un esercizio commerciale di via Crispi, minacciando il titolare. Il commerciante tuttavia non si è fatto prendere dal panico e ha disarmato il rapinatore, riuscendo a metterlo in fuga.

E' accaduto tutto intorno alle 20. Nella colluttazione il malvivente ha perso sia l'arma - risultata poi vera - e la parrucca. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato le indagini.