Rapina alla stazione di servizio: legato il titolare, è un candidato consigliere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE SANTA SUSANNA - Assalto armato questa mattina all’alba alla stazione di servizio Agip di Torre Santa Susanna il cui titolare Angelo Polito è candidato nella lista del Movimento 5 Stelle per le prossime amministrative di Torre. Poco dopo l’apertura del bar della stazione, due malviventi con il volto coperto da passamontagna, e armati di pistola, hanno minacciato di morte il titolare e dopo averlo legato mani e piedi con nastro adesivo, si sono impadroniti della borsa contenente l’incasso, e di un notevole quantitativo di sigarette con altri articoli da banco che hanno portato via in un sacco. Si sono impadroniti dell’auto del titolare con la quale si sono dileguati andando verso Erchie. Sul posto un’unità radiomobile del comando carabinieri di Francavilla Fontana con il Capitano Antonio Maggio ed i militari della locale stazione che hanno avviato le indagini. Nella tarda mattinata l’auto di Polito è stata ritrovata e riconsegnata al proprietario, Indagano i carabinieri.