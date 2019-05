Rapina al portavalori a colpi di kalashnikov: in fuga i banditi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rapina a un portavalori è stata compiuta questa mattina nella frazione Casalini di Cisternino (Brindisi), nei pressi dell'ufficio postale. A quanto risulta sono stati sparati almeno dieci colpi di arma da fuoco, forse un kalashnikov, da parte dei malviventi per garantirsi la fuga.I banditi sono riusciti a prelevare una sacca di denaro contenente circa 31.000 euro dalle mani di un vigilante che stava entrando nell'ufficio per depositarli. Non ci sono persone ferite. Sull'episodio indagano i carabinieri: è in volo un elicottero dell'Arma. Gli assalitori sarebbero tre, fuggiti a bordo di un Fiat Doblò.