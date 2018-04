Rapina al distributore: due arresti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTUNI - Sono stati scoperti nel loro covo, mentre dividevano il bottino: in carcere con le accuse di rapina e ricettazione due ostunesi, Pietro Apruzzi 44enne, già noto alle forze dell’ordine, e Torquato Solidoro, 20 anni, incensurato.Per il più giovane dei due, ieri, il gip, nell’udienza di convalida ha accolto la richiesta del suo legale, l’avvocato Vito Cellie, disponendo gli arresti domiciliari. Apruzzi e Solidoro sono stati riconosciuti come gli autori della rapina commessa venerdì sera in un distributore di benzina sulla provinciale Ostuni- Villanova. Con una pistola scacciacani avrebbero intimato al benzinaio la consegna del denaro, circa 250 euro, per poi scappare a bordo di una Fiat Uno rubata nel primo pomeriggio dei pressi della chiesa dell’Annunziata nel centro di Ostuni. Il piano di Apruzzi e Solidoro - secondo quanto accertato dagli investigatori - prevedeva l’abbandono dell’utilitaria in via Tenente Specchia e poi il rifugio, ipotizzato sicuro, in un’altra abitazione della zona ottocentesca della Città bianca. Ma quando è giunta la segnalazione della rapina al commissariato di Ostuni, i poliziotti, coordinati dal vicequestore aggiunto Gianni Albano, hanno impiegato pochi minuti a ricostruire l’intera dinamica ed a avanzare le prime ipotesi sugli autori.