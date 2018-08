Raffica di scippi, arrestata una coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insieme al compagno, già arrestato lo scorso giugno in flagranza, avrebbe scippato 13 anziane tra l’ultima decade di maggio e i primi giorni di giugno. Un mese terribile per le vittime, di grande lavoro per i carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia che, alla fine, hanno chiuso il cerchio attorno il 22enne Carlo Taurisano e la 34enne Marialuisa Pellegrino, entrambi del posto e ora, come disposto dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip Tea Verderosa su richiesta del pubblico ministero Pierpaolo Montinaro, ristretti ai domiciliari perché accusati di furto con strappo in concorso. Con l’arresto dei due indagati, è terminato l’incubo che attanagliava le persone anziane del centro, tra cui 5 ultraottantenni e 4 ultrasettantenni.