Quel robot sa disegnare le emozioni: il Majorana premiato da Microsoft

Tra i sei progetti premiati da Microsoft nell'ambito del programma Ambizione Italia per la scuola, c'è anche quello realizzato dagli studenti dell'Iiss Majorana di Brindisi. In pochi mesi il team brindisino, formato da ragazzi tra i 15 e i 17 anni, ha realizzato Easy Talk, un dispositivo capace di ascoltare una conversazione tipo, interpretare lo stato emotivo del relatore e intervenire per facilitare il confronto ed evitare così inutili fraintendimenti.«Del team ha fatto parte - spiegano gli studenti - anche una ragazza con la sindrome di Asperger che per aver vissuto in prima persona questa problematica, è stata di valido aiuto per perfezionare il dispositivo». Il progetto promosso da Fondazione Mondo Digitale e Microsoft, ha consentito ieri mattina ai ragazzi di incontrare presso il Politecnico di Milano, in occasione del Microsoft Innovation Summit, il numero uno della multinazionale informatica, Satya Nadella che ha voluto conoscere nel dettaglio i primi prototipi realizzati con applicazioni inclusive di intelligenza artificiale realizzati dagli studenti italiani.Il dispositivo pittore capace di realizzare disegni e dipinti interpretando le emozioni di chi ha di fronte è stata un'altra chicca della team brindisino. «L'applicazione - sottolineano gli studenti - è nata dopo aver partecipato al corso di Ambizione Italia. Può essere utilizzata da chiunque ma in particolare dai bambini autistici che hanno difficoltà a conoscere e riconoscere le proprie emozioni».Con l'intelligenza artificiale bisogna avere cervello è lo slogan del corso su artificial intelligence che negli ultimi mesi ha appassionato oltre 12mila studenti e docenti italiani. Disponibile sia in presenza, con laboratori interattivi, sia online, il percorso formativo fa parte del programma Ambizione Italia per la scuola, promosso da Fondazione Mondo Digitalee Microsoft, che ha consentito a 250mila giovani e 20mila insegnanti di scoprire come le tecnologie stiano rivoluzionando con grande rapidità il modo di apprendere, vivere e lavorare.Oltre a Maria Giulia e Maria Teresa dell'IISS Majorana, hanno preso parte alla cerimonia di ieri alcuni studenti dell'Iis Marconi di Civitavecchia e l'Isis Da Vinci di Poggiomarino.Solo tre scuole selezionate tra i 37 hub che stanno sperimentando in Italia il programma di intelligenza artificiale.«Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale contribuirà alla crescita dell'economia italiana con 135mila nuovi posti di lavoro Ict entro il prossimo anno. Con il programma Ambizione Italia per la scuola vogliamo contribuire alla formazione di una nuova generazione, pronta a cogliere le opportunità professionali offerte dalle nuove tecnologie, ma soprattutto in grado di sviluppare una coscienza critica e una forte attenzione etica e sociale», ha spiegato Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale.«I nuovi trend digitali come l'Intelligenza Artificiale e la Robotica stanno creando nuovi posti di lavoro che spesso in Italia rischiano di restare scoperti perché mancano figure professionali qualificate per svolgerli. Secondo una ricerca Microsoft, il 65% degli studenti di oggi svolgerà in futuro professioni che ancora non esistono. Investire nella formazione avanzata diventa quindi indispensabile. Ambizione Italia per la scuola va proprio in questa direzione: con Fondazione Mondo Digitale stiamo affiancando alle lezioni tradizionali training su AI e Robotica per consentire agli studenti di acquisire le capacità funzionali e trasversali che serviranno per i lavori del futuro. I progetti presentati oggi a Satya Nadella dimostrano che siamo sulla strada giusta» ha concluso Barbara Cominelli, Chief Operating Officer di Microsoft Italia.All'evento Microsoft ha inoltre siglato un Protocollo di Intesa con Borsa Italiana, che amplia l'ambito di azione di Ambizione Italia, integrando la formazione e l'aggiornamento di 500 top manager delle aziende quotate a Piazza Affari nei prossimi 2 anni.