Quattro rapine in quattro mesi: arrestati due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORIA - All’alba di questa mattina, i carabinieri hanno arrestato due giovani, ritenuti responsabili in concorso tra loro di due rapine, la prima in un’attività commerciale di prodotti per la casa e la seconda in una tabaccheria, entrambe commesse a Oria, tra l'agosto e il novembre 2017. Altre due rapine invece sono state commesse, una in solitaria ad agosto 2016 sempre ad opera di uno dei due soggetti destinatari dell’odierna misura cautelare, ad una tabaccheria, e l'altra nel novembre 2017 in un’edicola di Oria in concorso con un altro complice rimasto ignoto.Gli arrestati sono Michele Sicara 21enne, di Oria, e Vincenzo Tramontano, 19enne, residente a Latiano ma domiciliato a Oria, meglio conosciuto come “Vincenzo il napoletano”.