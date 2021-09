Quattro bandi per la ripresa: così Brindisi affronta la crisi

Quattro avvisi pubblici per contributi a fondo perduto, che hanno come scopo la «crescita delle micro, piccole e medie imprese». La Camera di Commercio di Brindisi, infatti, ha pubblicato quattro bandi voucher indirizzati a sostenere economicamente le imprese del territorio, «in un momento rileva l'ente sul proprio portale - storicamente difficile a livello globale». Il primo di questi, quello per l'impresa digitale, nell'ambito del cosiddetto Piano transizione 4.0 (misura del ministero per lo Sviluppo economico inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza), vuole promuovere «la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Mpmi (micro, piccole e medie imprese, ndr) di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico a fondo perduto», mirate ad iniziative inerenti la digitalizzazione che possono essere «anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo, promuovendo l'utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali e favorendo progetti di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese in fase di ripartenza post emergenziale». L'avviso, rivolto ad imprese che ricadono nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Brindisi, prevede un contributo massimo di 2.500 euro ad impresa, che vada a coprire il 70 per cento delle spese ammissibili per spese sostenute a partire dall'inizio di quest'anno.

Scuola-lavoro e formazione



Il secondo intervento riguarda l'alternanza scuola-lavoro: prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese «che puntano ad assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza scuola-lavoro» ed in particolare quelle imprese Rea (iscritte, cioè, all'archivio del cosiddetto Repertorio economico amministrativo) ed ai professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali. Il contributo in favore di questi soggetti è di 500 euro a studente ospitato fino ad un massimo di 1.500 euro, e riguarderà «percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado» a partire dallo scorso anno e fino alle fine di quello in corso «con un periodo minimo di 40 ore, delle quali almeno 10 presso il soggetto ospitante».

Il terzo avviso, nell'ambito di Formazione lavoro (servizio di incrocio tra domanda ed offerta) prevede contributi alle Mpmi del territorio di competenza camerale, in risposta alla crisi da Covid-19. Alle diverse imprese è previsto un contribuo massimo di 2mila euro per spese sostenute a partire dallo scorso anno, in tre ambiti di intervento: «Sicurezza sul lavoro, formazione presso imprese per la ripartenza, inserimento aziendale di risorse umane funzionali al rilancio produttivo».

Ultimo bando, quello Finanzio Brindisi, partendo dalle misure per il rilancio produttivo post crisi pandemica per le Mpmi del territorio, con contributi a fondo perduto. Lo scopo è «l'abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti e sui fidi bancari» per favorire «gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in fase economica di estrema criticità». Previsto un contributo massimo 1.500 euro per coprire il 100 per cento «del tasso di interesse effettivo corrisposto dalle imprese».

Per tutti e quattro gli avvisi, è specificato sul portale della Camera di Commercio brindisina, ci si può candidare attraverso lo sportello on line Contributi alle imprese, nel sistema Webtelemaco di Infocamere-Servizi e-gov. I termini sono stati aperti dalle 8 di ieri mattina e scadranno alle 21 del 15 novembre di quest'anno.

