Pugno al volto a un ragazzino dopo la partita di basket: sconcerto a Mesagne

Un ragazzino di 15 anni della formazione casalinga della Mens Sana Mesagne ieri sera è stato colpito al volto da un tifoso del Bitonto, città in cui si stava svolgendo la gara di basket.

Lo sconcerto del presidente

Ad annunciarlo a fine gara, il presidente della società sportiva, Fabio Mellone: "In tanti anni di attività non ho mai avuto paura per l’ incolumità dei miei ragazzi. Mai prima di stasera. Dover accompagnare al pronto soccorso un ragazzo di 15 anni perché colpito al volto da “tifosi” avversari, è semplicemente vergognoso", ha denunciato sui social il dirigente della Mens Sana. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto.