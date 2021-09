Puglia, lo sport spinge Brindisi: prima nel report sulla Qualità della vita

La provincia di Brindisi si piazza al 56esimo posto nella classifica finale dell'indice di sportività in Italia. Il report, arrivato ormai alla quindicesima edizione, è calcolato su 36 indicatori suddivisi in quattro categorie (strutture sportive, sport di squadra, sport individuali e sport e società) ed è elaborato in base alle classifiche che PtsClas stila per il Sole 24 Ore.

La classifica



Brindisi, con i suoi 415,07 punti, è la prima provincia pugliese a figurare nella classifica complessiva, avanti di due posizioni rispetto a Bari: più indietro Lecce, 79esima, Taranto e Foggia rispettivamente 87esima e 88esima mentre Bat chiude al 94esimo posto. Si tratta sicuramente di un ottimo risultato che premia il lavoro che tutto lo sport brindisino ha svolto in questi ultimi anni. Le note più positive giungono dalla Happy Casa Brindisi che, grazie alle ultime stagioni ai vertici della massima serie, trascina la provincia sul gradino più basso del podio cestistico, (seconda solo a Bologna che vanta le sue due squadre in Serie A e a Trieste) e al 26esimo posto nella classifica degli sport di squadra.

Se il basket regala enormi soddisfazioni, il calcio risulta un tasto più dolente, con il 52esimo posto nella classifica dei professionisti e con l'81esimo posto in quella dei dilettanti: la Virtus Francavilla del presidente Antonio Magrì è l'unica realtà professionistica della provincia e si è distinta con una scalata che dall'Eccellenza l'ha portata in Serie C per sei stagioni consecutive, questa compresa, centrando anche i playoff promozione.

Il Brindisi Fc invece, iscritta al campionato di Serie D dopo aver ottenuto il ripescaggio dopo la retrocessione della passata stagione, manca dai vertici della categoria da diversi anni e, complici troppi passaggi di consegne e i fallimenti, sicuramente non spicca. Troppe le disfatte maturate principalmente fuori dal campo, con le questioni societarie che occupano sempre le prime pagine a discapito dell'aspetto puramente sportivo. Il Brindisi però non è l'unica realtà della provincia, perché nel massimo campionato dilettantistico figura anche il Fasano che lo scorso anno ha ottenuto la salvezza nel girone H.



Negli altri sport di squadra, Brindisi si piazza all'86esimo posto nel volley, al 74esimo posto nel rugby e al 73esimo nelle altre discipline per team.

A livello individuale la situazione è radicalmente diversa, con il 75esimo posto della provincia nella classifica individuale generale, il 56esimo posto nel nuoto, il 61esimo nell'atletica, il 64esimo nei motori, il 65esimo negli sport outdoor, il 69esimo negli sport d'acqua e il 75esimo nel tennis e negli sport invernali. Il 19esimo posto negli sport indoor è il migliore ottenuto in questa categoria.

Nella classifica che tiene conto della struttura sportiva (Brindisi è al 43esimo posto), la medaglia d'oro vinta dal mesagnese classe 2000 Vito Dell'Aquila alle Olimpiadi di Tokyo nel taekwondo (categoria 58kg) è sicuramente il risultato più prestigioso in assoluto e porta la provincia al 13esimo posto a livello olimpico maschile: le donne, invece, seguono al 70esimo posto dopo i giochi di quest'estate.

Le criticità



Le maggiori criticità vengono riscontrate nell'indicatore sport e società, con il 99esimo posto (su 107) frutto principalmente del 102esimo e del 105esimo registrato rispettivamente nelle categorie sport e storia e sport femminile. È un dato molto negativo che stona con le buone prestazioni che lo sport nella provincia di Brindisi ha offerto in questo anno e che devono far riflettere per poter crescere ed emergere anche in questi settori in cui al momento si è molto indietro rispetto al resto della regione e, ovviamente, dell'Italia.

Il 56esimo posto finale e complessivo, comunque, è un dato di assoluto rispetto da tenere in considerazione perché porta Brindisi in mezzo alla classifica e soprattutto davanti a tutte le altre province della Puglia: se è vero che lo sport è spesso lo specchio delle città, questo risultato potrebbe essere un incoraggiamento e un ottimo auspicio per il prossimo futuro.