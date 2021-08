Puglia Pride a Brindisi: i messaggi di Bungaro e Flavia Pennetta. Ecco come cambierà la viabilità con la parata

Viva il Pride a Brindisi. E' questo il messaggio che due brindisini doc, come il cantautore Bungaro e la tennista Flavia Pennetta, hanno voluto dare alla vigilia del raduno “Salento & Puglia Pride”, che si terrà sabato 21 agosto a partire dalle 18 da viale Togliatti, a Brindisi.

L'ordinanza per la viabilità

APPROFONDIMENTI VIDEO Pride a Brindisi, i messaggi d'amore di Bungaro e Pennetta

In vista del Pride, la Polizia locale ha disposto, con una ordinanza ad hoc, il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli dalle ore 15 alle ore 19 e, comunque, fino al termine della manifestazione in via Palmiro Togliatti, Aldo Moro, cavalcavia De Gasperi e direzione centro città. Sarà vietato, inoltre, il transito e la sosta a tutti i veicoli dalle ore 17 alle ore 21 e, comunque, «fino a cessate esigenze» in via Indipendenza, corso Umberto I, piazza Cairoli, piazza della Vittoria e corso Garibaldi.

La scelta di Brindisi

La città di Brindisi è stata scelta per la prima volta per ospitare il Salento & Puglia Pride, la manifestazione per dire “No” alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. La parata è stata presentata oltre un mese fa da Luciana Bove, La Colletiva Tfq Brindisi, Roberto De Mitri, Salento e Puglia Pride e Francesco Mauro della Community Hub. A fare gli onori di casa c'era anche il sindaco Riccardo Rossi. «È una tappa importante. È una manifestazione di libertà, la libertà di decidere chi amare, di vedere riconosciuti i propri diritti, e le proprie identità. Cade - ha detto Rossi alla presentazione - in un momento di dibattito intenso, forte, quello del dibattito sul Ddl Zan. Che significa proprio questo, la possibilità di prevedere pene per chi discrimina. È una manifestazione che nelle sue allegro e colorato svolgimento porta l’attenzione sul messaggio, sul rispetto dei diritti».