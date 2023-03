Puglia e Grecia ancora più vicine: ecco il nuovo traghetto da Brindisi a Igoumenitsa

La Puglia e la Grecia più vicine con il nuovo traghetto: attivato il nuovo collegamento da Brindisi a Igoumenitsa. Da oggi, venerdì 31 marzo, il porto di Brindisi sarà collegato con Igoumenitsa attraverso il Kydon Palace, una moderna e confortevole nave della flotta Minoan Lines, società del Gruppo Grimaldi.

Il traghetto

Il traghetto Kydon Palace è lungo 214 metri, largo 26 metri, ha una velocità di crociera di ben 29 nodi e dispone di un garage particolarmente ampio. A disposizione degli oltre 1.700 passeggeri che può ospitare ci sono 634 poltrone e 231 cabine confortevoli ed accoglienti (tra cui cabine lusso e disabili), tutte accessibili anche agli animali domestici con l’acquisto di un kit pet, oltre a ristorante, bar, negozi, piscina e pool-snack, grazie ai quali la traversata diventa ancora più piacevole. Nei suoi garage, il traghetto può inoltre trasportare 765 auto al seguito, o in alternativa fino a 115 camion e 100 auto.

Il Kydon Palace andrà a sostituire il traghetto Cruise Smeralda e affiancherà la nave Igoumenitsa sul servizio pluri-giornaliero offerto dal Gruppo Grimaldi tra lo scalo pugliese e la Grecia. Più precisamente, ogni giorno partirà da Brindisi alle 22.00 alla volta di Igoumenitsa, dove arriverà alle 6.00 del mattino successivo. Dal porto greco, sono invece previste partenze alle 14.00 con arrivo alle 20.00 nello scalo pugliese.

Non solo. A partire da giugno, in concomitanza con la 37esima edizione della Regata velica Brindisi- Corfù, il Kydon Palace offrirà partenze ogni giovedì, venerdì e sabato da Brindisi per l’isola di Corfù, con rientro dall’isola nei giorni successivi (venerdì, sabato e domenica), ristabilendo un collegamento molto atteso dall’utenza. La rotta per Corfù sarà attivata anche, in via straordinaria, in occasione della Pasqua ortodossa (14-15-16 aprile).