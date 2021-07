Puglia, antiche dimore e masserie in vetrina alla Fiera del lusso di Firenze: ecco l'elenco dei gioielli da mostrare

Anche quest’anno, come nel 2020, la Puglia riempirà le strutture di accoglienza soprattutto con i turisti di prossimità e con gli italiani, ma l’obiettivo è quello di tornare ad accogliere stranieri e a far crescere la percentuale degli stessi, cercando di ritagliare uno spazio sempre più ampio nel luxury, per far crescere il fatturato delle aziende turistiche e per incentivare l’occupazione.

Proprio per dare corpo a questo obiettivo La Puglia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati