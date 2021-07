La leggenda del basket Magic Johnson fa tappa a Brindisi

Breve tappa a Brindisi per il simbolo della Nba, il campionato di pallacanestro professionistico americano, Magic Johnson. Questa mattina l'ex campione di basket statunitense in compagnia della famiglia ha fatto scalo in città. Una vacanza iniziata a Venezia a bordo del super yacht Siren gestito dalla Acquera Yachting con agente locale Massimo Quarta. A disposizione del gigante buono sei cabine, attrezzature acquatiche per tutti i divertimenti, una sala cinema e una piccola spa. Un hotel super lusso sull'acqua per un costo settimanale di 490mila euro. Un approdo velocissimo per il campione statunitense che ha ringraziato tutto lo staff a bordo ripromettendosi di tornare preso in vacanza in Puglia. Una volta a terra il simbolo della Nba ha raggiunto a bordo di alcune auto private l'aeroporto Papola Casale dove ad attenderlo c'era un jet privato per raggiungere Napoli.

L'ultima visita in Italia

Non è la prima volta che la leggenda del basket decide di trascorrere un periodo di vacanza in Italia. Due anni fa a Capri ci fu una grande festa in occasione dei suoi sessant'anni.