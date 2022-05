Lavoro: le aziende offrono 345 posti (non solo) per l'estate. Ecco dove

I Centri territoriali per l'Impiego dell'ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia cercano 345 nuove figure professionali. Dal 23 al 31 maggio si ricerca infatti personale soprattutto per l'imminente arrivo della stagione estiva, ritenuta fondamentale nell'ottica di una ripartenza. L'auspicio, quindi, è che questi mesi possano segnare la ripresa sia sotto il punto di vista economico sia sotto quello turistico, dopo i difficili anni caratterizzati dalla pandemia, con l'emergenza da Covid-19 che ha fatto da padrona. Non mancano però le difficoltà, dovute principalmente dalla scarsa risposta alle offerte pubblicate.

Il report



Il report, redatto dall'Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro, permette di informare i cittadini sulle offerte disponibili e pubblicate sul portale Lavoro per te Regione Puglia, con l'obiettivo di aumentare il livello occupazionale del territorio brindisino: i CPI, così facendo, favoriscono un punto d'incontro tra domanda e offerta erogando nuovi servizi per incentivare il lavoro. Brindisi, come spesso riportato, non vive un momento semplice e lo spettro di un'ulteriore boom della disoccupazione non migliora un quadro già ampiamente precario. In quest'ottica, allora, la possibilità garantita tramite i centri per l'impiego potrebbe permettere di risollevare lo scenario almeno nel breve periodo.

La manodopera ricercata



Gli ambiti richiesti sono numerosi: il ramo della ristorazione e del turismo, per esempio, è quello con più posti ricercati (207) soprattutto in relazione alle difficoltà riscontrate dagli imprenditori nel trovare le figure in questione nel settore ricettivo. Potrebbe quasi trattarsi di un eco alle lamentele sollevate prima da Alessandro Borghese e Flavio Briatore e poi da Albano Carrisi che, pochi giorni fa, ha polemizzato circa le difficoltà nel reclutamento di manodopera per le sue imprese a Cellino San Marco, incolpando anche il reddito di cittadinanza di incentivare i giovani alla disoccupazione.

Prosegue in questo modo, quindi, la grande rivendicazione di dipendenti per l'insorgere dell'estate. Discorso simile si può fare anche per il discorso sanitario e dell'assistenza sanitaria, dove sono richieste rispettivamente 35 e 30 figure (tra infermieri, operatori socio sanitari e fisioterapisti, baby-sitter e collaboratrici domestiche).

La P.A.



Non mancano, poi, le opportunità anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione, dove sono state attivate tre selezioni mediante procedimento di avviamento numerico riservate a persone con disabilità o appartenenti a categorie protette.

La rete Eures, infine, permette anche di candidarsi per offerte di lavoro all'estero nel settore agricolo (Fiandre, Belgio) e nel settore turistico-alberghiero (Germania), con contratti stagionali. Monitorando il portale, si legge nel comunicato pubblicato da Arpal Puglia, sono visibili nuove occasioni e offerte, quotidianamente aggiornate dall'Agenzia: per gli utenti che vogliono candidarsi e per le imprese intenzionate a presentare altre offerte può essere consultata la pagina Lavoro per Te Puglia e, inoltre, i Centri per l'Impiego dell'ambito territoriale di Brindisi restano a disposizione per assistenza.

