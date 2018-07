© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Comincia a prendere forma il cartellone degli eventi estivi. Programma per il quale il Comune, e per la precisione la giunta del sindaco Riccardo Rossi, ha dato mandato alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi per la «predisposizione di una proposta organica di iniziative di animazione per la restante parte della stagione estiva». E che dovrà soddisfare una serie di requisiti, tra i quali la capacità di coinvolgere un target quanto più ampio possibile, varietà di proposte culturali e ricreative, valorizzazione del patrimonio culturale e dei talenti della città, utilizzo e valorizzazione dei beni monumentali, coinvolgimento degli studenti.Sono pochi, in realtà, i nomi che trapelano e sui quali sta lavorando in gran segreto già dalla scorsa settimana il direttore artistico della Fondazione Nuovo Teatro Verdi Carmelo Grassi. I fondi a disposizione, infatti, sono pochissimi e ancora non specificati e senza un budget ben preciso è difficile avere certezze. Ma, a quanto pare, proprio il direttore artistico sarebbe riuscito a convincere la Regione Puglia a cofinanziare almeno alcuni degli eventi in cartellone.Tre, in particolare, sono i nomi più noti che circolano in queste ore: Sergio Cammariere, Teresa De Sio e Bungaro. Quest’ultimo, viste le sue origini brindisine, è particolarmente amato a queste latitudini ma ha ottenuto un notevole successo anche a livello nazionale non solo come cantautore ma anche come produttore artistico, talent scout, autore e compositore.Con una lunga carriera alle spalle, Teresa De Sio è uno dei nomi più noti della musica italiana. Cantautrice e scrittrice, ha intrapreso la sua attività artistica a metà degli anni Sessanta insieme ad Eugenio Bennato ed ai Musicanova per poi guadagnarsi negli anni sempre maggiore fama.Infine, Sergio Cammariere, anche lui cantautore, oltre che cugino del compianto Rino Gaetano. E anche lui con una carriera piuttosto lunga. La fama “mainstream”, tuttavia, per Cammariere è arrivata solo all’inizio degli anni Duemila. Ha collaborato e collabora ancora con musicisti di altissimo profilo e anche di livello internazionale come il trombettista Fabrizio Bosso ed il sassofonista Javier Girotto, solo per fare due nomi.Ancora non sono note, tuttavia, né le date né i luoghi nei quali si esibiranno gli artisti, che non saranno comunque gli unici. Facile immaginare però, alla luce dei requisiti previsti dall’amministrazione comunale, che si tratterà di luoghi pubblici ad elevata valenza turistica come il lungomare o alcune piazze sulle quali affacciano alcuni dei più bei monumenti della città. Oltre alla musica, tra l’altro, ci saranno anche diversi appuntamenti con il teatro.Ma la vera novità di quest’anno è un’altra. O meglio, sono due. E sono gli happening ufficiali per le presentazioni delle due squadre di basket e di calcio della città.Sia la New Basket Brindisi che il Brindisi Fc, dunque, entrano ufficialmente con le serate di presentazione delle due squadre nel cartellone degli eventi organizzati dal Comune. Una scelta mai fatta prima e, probabilmente, anche un segnale di vicinanza che potrebbe essere ben accolto dai tifosi di entrambi gli sport, perché sembrerebbe una apertura inedita da parte dell’amministrazione alle due società.