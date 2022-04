Primo maggio all'insegna dell'erotismo: evento con Rocco Siffredi a Ceglie Messapica

Sarà un Primo Maggio un po' sopra le righe quello in arrivo, soprattutto per chi parteciperà all'evento organizzato a Ceglie Messapica, nel Brindisino, da Rocco Siffredi.

La chiamata a raccolta

In un video che sta facendo il giro del web e dei telefonini, il noto attore hard chiama a raccolta estimatori ed estimatrici del genere per un evento erotico che si terrà nel giorno della festa dei lavoratori, «perché noi siamo grandi lavoratori, io lavoro sempre e voi lo sapete», sorride sornione Siffredi. Non un evento qualunque ma, come sottolinea il pornoattore, un evento di grandi dimensioni. L'appuntamento per la mega "gang-bang" del Primo Maggio è al Dream On, un noto locale della cittadina e a quanto pare le adesioni sarebbero già numerosissime.