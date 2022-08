Precipita nella gravina a Matera: in codice rosso un 21enne di Brindisi

Brutto incidente a Matera per un ragazzo pugliese. Un ragazzo di 21 anni di Brindisi è rimasto gravemente ferito dopo un incidente nella gravina di Matera, per una caduta dall'area del belvedere da un'altezza di circa venti metri. Per il soccorso è stato necessario l'intervento dell'elicottero del gruppo volo di Bari dei vigili del fuoco che oggi due volte è stato richiesto a Matera, nel primo caso per un lieve infortunio ad una donna toscana.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) e il nucleo cinofili. Dopo il recupero dalla gravina, il ferito è stato affidato al 118 e trasportato all'ospedale di Matera in codice rosso. Ha riportato un trauma cranico e lesioni da caduta.